ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ವಿವಿಧ ರೂಪದ ಗಣಪ ಮಾರಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:17 IST
ತ್ರಿಶೂಲ ಗಣಪತಿ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಣಪತಿ
ಯಕ್ಷಗಾನ ಗಣಪತಿ
ಶಿವ ಗಣಪತಿ
Bengaluru RuralGanesha Chaturthi

