ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಜಯಂತಿ

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬುಧವಾರ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರವ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 500 ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಸಾಯಿವಿನೋದ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಸಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವಿಠಲ್ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವೈದ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ಸಾನ್ಸರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ದೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ವಿನೋದ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಅವಶ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಗಣಿ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಎಂದು ಹೊಸಬೆಳಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಾರಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನಟರಾಜ್, ಜಿಗಣಿ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅರುಣ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರೆಡ್ಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸವಿತಾ ಮುರಳಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಆನಂದ್ ಗೌಡ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಮೇಶ್, ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ, ನಾಗಲೇಖ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಧ ವಿನೋದ್, ಮಧು, ನಾಗರಾಜ್, ಹರೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>