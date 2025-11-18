ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕಡೆ ಸೋಮವಾರ; ಶಿವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ದೀಪ ಆರತಿ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:06 IST
ಮಾಸ್ತೇನಹಳ್ಳಿಯ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಅಲಂಕೃತ ಮೂರ್ತಿ
ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದ ಕಡೆ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ
ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ದಬ್ಬಗೂಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ
Anekal

