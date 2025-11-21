ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕದ ದೀಪದ ಹೊನಲು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸಪ್ತಮಾತೃಕಾ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಘಾಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಭಯಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ

