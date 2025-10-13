ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಡಾ.ರಾಜ್‌ ಕಂಚಿನ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ರಂಜಿಸಿದ ಶಿವಣ್ಣ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:13 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:13 IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂಡಿರುವ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸಾಗರ  
ನಾಡು ನುಡಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಡಾ.ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು.
ಡಾ.ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ನಟ
Bengaluru RuralDR Rajkumarshivarajkumar

