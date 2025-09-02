ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್ | ರೈತರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:56 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:56 IST
Comments
ಆನೇಕಲ್‌ನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು
FarmersAnekal

