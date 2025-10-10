ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಅಥಣಿ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಉರುಳಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಸಾವು

ಆಯತಪ್ಪಿ 15 ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜತ್ತ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:50 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಕ್ಕೆರಿ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಕ್ಕೆರಿ
Athani

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT