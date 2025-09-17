ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ | ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟು: ದಿನಪೂರ್ತಿ ಹೋರಾಟ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:54 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:54 IST
ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಸಗಟು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ರೈತ ಶಂಕರ ಅವರನ್ನು ಜತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದರು

