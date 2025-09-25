ಗುರುವಾರ, 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

‘ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ’ಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ 204 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ತಯಾರಿಸುವ ಶಾವಿಗೆ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತಗಾದಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯರು  ತಯಾರಿಸಿದ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ‘ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ’ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ  
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುತಗಾದಲ್ಲಿ ಜನನಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯರು  ತಯಾರಿಸಿದ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ‘ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ’ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಏಕನಾಥ ಅಗಸಿಮನಿ  
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ರಾಹುಲ್‌ ಶಿಂಧೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವೂ  ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
ಗೀತಾ ಚೌಗುಲೆ ಸದಸ್ಯೆ ಜನನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
womenBelagaviWomen Empowerment

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT