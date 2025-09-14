ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಬಾರದ ಸಚಿವರು: ಸಿಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ‘ಭಾಗ್ಯ’

ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅನುದಾನ ಸುರಿದರೂ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಆಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್. ಚಿನಕೇಕರ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರ ಜತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುವುದು
ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶಾಸಕ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ– ಸದಲಗಾ
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಶೀಘ್ರ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಜಗದೀಶ ಈಟಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
