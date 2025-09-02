ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಗವಾಡ | ಲಂಚ ಪಡೆದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿ: ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:19 IST
ಧುರ್ಯೋದನ ಮಾಳಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಚಿಕ್ಕಾಡೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಳಗಾವಿ (ಪ್ರಭಾರಿ)
Belagavibribe

