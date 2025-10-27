ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೊಕ್ಕೊ: ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಾರುಪತ್ಯ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:10 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:10 IST
ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕೊಕ್ಕೊದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯಿನಷಿಪ್‌ ಪಡೆದ ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಡದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಾರಿತೋಷಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 
