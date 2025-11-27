ಖಾನಾಪುರ: ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ!

<p><strong>ಖಾನಾಪುರ:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು!</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಆರೋಪದಡಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಳೆದ ನ.14ರಂದು ಖಾನಾಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ದುಂಡಪ್ಪ ಕೋಮಾರ; ಬುಧವಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು. ಈ ಮುಂಚೆಯೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ದುಂಡಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವಿದ್ದು ಹುದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಂಜುಳಾ, ತಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಮರಳಿ ಆದೇಶ ಬಂದರೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ತರಳಿದಾಗ ದುಂಡಪ್ಪ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಗ್ರೇಡ್-2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>