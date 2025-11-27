ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಖಾನಾಪುರ: ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:20 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BelagaviOfficersGovernament job
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT