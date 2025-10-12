ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ‘ಗಜಪ್ರಸವ’

ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಓದುಗರಿಗೆ ನಿಲುಕದ ಸಂಚಿಕೆ, ಕೈಗೂಡದ ಸಾಹಿತಿ– ಇತಿಹಾಸಪ್ರಿಯರ ಕನಸು
ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:46 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:46 IST
200 ನೇ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಹೊರತರಲು ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅದು ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ
ಯ.ರು. ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕ
ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಎನ್‌.ಶ್ರೀಕಂಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 200ನೇ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಸಮಿತಿ
Belagavikitturu

