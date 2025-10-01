ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶ್ರೀಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಚನ್ನರಾಜ ತಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:39 IST
ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪೆನಲ್‌ನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರ ತಂಡವು ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು
೩೦ಎಂಕೆಎಚ್೧ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂತನ ನಿರ್ದೇಶಕರು. 
