ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ | ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಬ್ಬು: ರೈತರಿಗೆ ₹1,300 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ!

ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:14 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ದರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೂ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿವೆ. ರೈತರು ಎಫ್‌ಆರ್‌ಪಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
-ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತ, ಬೆಳಗಾವಿ
FarmersBelagavisugarcaneSugarcane price

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT