ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ಕಾರ್ಖಾನೆ | ಪ್ರತಿ ಟನ್‍ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹ 3,360: ಮಲಗೊಂಡಾ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ನಿಪ್ಪಾಣಿ: '</strong>ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಯಲಾಗುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹ 3,300 ದರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಬ್ಬು ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹ 60 ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಯಲಾಗುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ₹ 3,360 ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲಗೊಂಡಾ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜರುಗಿದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಮಾಡಿದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ದರವನ್ನು ₹ 3,958 ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಈ ಹಿಂದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಕಂತು ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹ 3,200ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ₹ 50 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ₹ 50 ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ₹ 100ರ ಕಂತು ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಕಂತು ₹ 3,260ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೈತರು ಗರಿಷ್ಠ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಶಿರಗಾವೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಬಿಲ್ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಂಬಿಕೆಯ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ ಪಾಟೀಲ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ಸುಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ-ಬೂಧಿಹಾಳಕರ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಮತೆ, ಪ್ರಕಾಶ ಶಿಂಧೆ, ಸಮಿತ ಸಾಸನೆ, ರಾಮಗೊಂಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಯವಂತ ಭಾಟಲೆ, ಜಯಕುಮಾರ ಖೋತ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಕಿರಣ ನಿಕಾಡೆ, ಆನಂದ ಯಾದವ, ಸುಹಾಸ ಗೂಗೆ, ಶರದ ಜಂಗಟೆ, ಭರತ ನಸಲಾಪುರೆ, ಆರ್.ಎಲ್. ಚೌಗುಲೆ, ದೇವಪ್ಪ ದೇವಕಾತೆ, ನಾಮದೇವ ಬನ್ನೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>