ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ‘ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಸ್ಮರಣೀಯ’

<p><strong>ಚಿಕ್ಕೋಡಿ</strong>: 'ಸತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ, ಸೇವೆ, ಸ್ವಾರ್ಥ, ತ್ಯಾಗ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಉದಯಸಿಂಗ್ ರಾಜಪೂತ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿ.ಬಿ.ಕೋರೆ ಬಹುತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೆಎಲ್ಇ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ 110ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ದರ್ಶನ ಬಿಳ್ಳೂರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳೆದ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 315 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವಿವೇಕ ಖೋತ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿ, ಸುನೀಲ ಎಂ.ಬಿ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಿ.ಬಿ.ಸೊಲ್ಲಾಪುರೆ, ಅಮರ ಪಶುಮತಿಮಠ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಹೊನವಾಡ, ಕಿರಣ ಮುತ್ನಾಳೆ, ವಿಜಯ ಹೂಗಾರ ಎಂ.ಬಿ.ನಾವಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>