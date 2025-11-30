ಅಲ್ಲಮ ಜ್ಞಾನ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಮ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಅಲ್ಲಮನು ಜ್ಞಾನ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೂ ದಾಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ ವಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರ ‘ಅಲ್ಲಮ ಕಥನ’ ಪುಸ್ತಕ ಜನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಅಲ್ಲಮನ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು, ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರು ಈ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಓದಿದ್ದನ್ನು, ಕಲಿತಿದ್ದನ್ನು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಲ್ಲಮನ ವಚನಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದವರಿಗಾಗಿ ‘ಅಲ್ಲಮ ಪುರಸ್ಕಾರ’ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ನೀಲಗಿರಿ ತಳವಾರ, ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ, ಟಿ.ಎನ್.ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಗಿರಿಮಲ್ಲನವರ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಲಿನ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಫಲಕ ಮತ್ತು ತಲಾ ₹10,000 ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p><strong>‘ಬಡಿದಾಟಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವ ತುಂಡಾಸುರರು’</strong></p><p> ‘ಕೆಲವು ತುಂಡಾಸುರರು ವೀರಶೈವರು– ಲಿಂಗಾಯತರು ಪರಸ್ಪರ ಬಡಿದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಿ.ವಿ.ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ‘ವೀರಶೈವರು ಬೇರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬೇರೆ. ಆ ಲಿಂಗ ಬೇರೆ ಈ ಲಿಂಗ ಬೇರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಕಾಲವಿದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಮನ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಭೆಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೇ ಲಿಂಗ. ಮಲ್ಲೇಪುರಂ ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರ ಈ ಕೃತಿ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಅಲ್ಲಮ ಶೈವ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಶಾಕ್ತ್ಯ ಕಥನ. ಅಲ್ಲಮ ಯಾರು ಅಲ್ಲಮ ಏತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಮ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೃತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>