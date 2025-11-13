ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಡಿಯೊ ಸಮೇತ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆನೇಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಕಸ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವವರ ವಾಹನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಪೌರಾಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 224, 263, 276ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆನೇಕಲ್ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೃಹತ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಲವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>