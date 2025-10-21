ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ: ವೈದ್ಯನ ಬಂಧನ

ಅಶೋಕನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:08 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:08 IST
