ಆವಲಹಳ್ಳಿ ʼಕೆರೆಗಾಗಿ ನಡಿಗೆ' ಜಾಗೃತಿ

<p><strong>ಯಲಹಂಕ: ಕೆರೆಗಳ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ‘</strong><strong>ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಉಳಿಸಿ</strong><strong>ʼ </strong><strong>ಆಂದೋಲನದ ನಡೆಸಿ, ‘ಕೆರೆಗಾಗಿ ನಡಿಗೆʼ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು</strong><strong>.</strong></p>.<p><strong> ‘ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ʼ ಸಂಘಟನೆ, ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಬಡಾವಣೆಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯಿತು.</strong></p>.<p><strong>ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ</strong><strong>-</strong><strong>ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು</strong><strong>, </strong><strong>ಶಾಲಾ</strong><strong>-</strong><strong>ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು</strong><strong>, </strong><strong>ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಸಾಗರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸುತ್ತು ನಡೆದರು.</strong></p>.<p><strong>ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ</strong><strong>, ‘</strong><strong>ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಕೊಳಚೆನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. </strong><strong> </strong><strong>ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಲುಷಿತವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳೂ ಇತ್ತ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ</strong><strong>. </strong><strong>ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಬಿಡುವವರ ಮನೆಯ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು</strong><strong>.</strong></p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ ಹಾಡು</strong><strong>, </strong><strong>ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು</strong><strong>. </strong></p>.<p><strong>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಮರಾವತಮ್ಮ</strong><strong>, </strong><strong>ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ</strong><strong>, </strong><strong>ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್</strong><strong>.</strong><strong>ಜಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಪ್ರಶಾಂತ್ರೆಡ್ಡಿ</strong><strong>, </strong><strong>ಜಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಸಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಮಂಜುನಾಥ್</strong><strong>, </strong><strong>ಸದಸ್ಯರಾದ ನಂಜೇಗೌಡ</strong><strong>, </strong><strong>ಕೆ</strong><strong>.</strong><strong>ಬಾಬು</strong><strong>, </strong><strong>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ</strong><strong>, </strong><strong>ಗಿರೀಶ್</strong><strong>, </strong><strong>ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸೆಲ್ವರಾಜ್</strong><strong>, </strong><strong>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್</strong><strong>, </strong><strong>ಖಜಾಂಚಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು</strong><strong>.</strong></p>