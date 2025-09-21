ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂತೆ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಉದಯ್ ಶಂಕರ್, ಮೇಘಾ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾತ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಯುವ ದಸರಾ–2025:</strong> ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಬ್ಬ, ಆಯೋಜನೆ: ಯುವಕ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: 10 ಮೇನ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30</p>.<p><strong>ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಪೌರಾಣಿಕ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಿವರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲ್ಲೂರು, ‘ಸಾರ್ಥಕ ಸಾಧಕ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಭು, ಆಯೋಜನೆ: ಯಕ್ಷಸಿಂಚನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸ್ಥಳ: ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ಸಭಾಂಗಣ, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್, ಬಿ.ಪಿ. ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p>.<p><strong>‘ಕಚ ದೇವಯಾನಿ’ ತಾಳಮದ್ದಳೆ</strong>: ಆಯೋಜನೆ: ನಿರ್ಮಾಣ್ ಯಕ್ಷ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ, ಗಿರಿನಗರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p>.<p>‘<strong>ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಅವರ ದ್ವಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ’ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಸಂವಾದ</strong>: ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ರಘುನಾಥ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್, ಸುಧೀಂದ್ರ ಬುಧ್ಯ, ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಆಯೋಜನೆ: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ವೇದಿಕೆ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಸ್ಥಳ: ತರಳಬಾಳು ಮಿನಿ ಸಭಾಂಗಣ, ತರಳಬಾಳು ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಡಿಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳಿ, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ</strong>: ಕೃಷ್ಣರಾಮನ್, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಶ್ರಮ, ಬೃಂದಾವನ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 18ನೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಿಂಚನ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕೆ.ಎನ್. ಫಣೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಗಂಡಸಿ ಸದಾನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಬು, ಟಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಗರ್ನವಿಲೆ, ಅನ್ಮೋಲ್ ವಿಜಯ ಭಟ್ಕಲ್, ರೂಪಹೃಷಿಕೇಶ್, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ</strong>: ಗಾಯನ: ಎಂ. ದೀಪಿಕಾ, ಎಂ. ಧನ್ಯಶ್ರೀ, ಪಿಟೀಲು: ಅಭಯ್ ಸಂಪಿಗೆತಾಯ, ಮೃದಂಗ: ಎಚ್. ಪ್ರವೀಣ್, ಆಯೋಜನೆ: ವೆಂಕಟೇಶ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಸಂದ್ರ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p><strong>‘ಸೂರ್ಯಪುತ್ರನ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಆಯೋಜನೆ: ಲಾಸ್ಯ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕೋಣನಕುಂಟೆ, ಸಂಜೆ 7</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>