ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ದತೆ

ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ, ಶ್ವಾಸ ತಾಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ದತೆ
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:34 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:34 IST
ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವಾಗಲಿರುವ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ
ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹ 20 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ
ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ ತಗ್ಗಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು
ಎ.ಎನ್‌.ಯಲ್ಲಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಪರಿಸರವಾದಿ
