<p> <strong>ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ | ವಾರ್ಡ್: ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು</strong></p>.<p>1. ಚೌಡೇಶ್ವರಿ: ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಇಬಿ ಲೇಔಟ್, ಫೆರಾರ್ನಗರ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ</p>.<p>2. ವೆಂಕಟಾಲ: ಮಾರುತಿನಗರ, ವೆಂಕಟಾಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ</p>.<p>3. ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ: ದ್ವಾರಕಾನಗರ, ಬೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಗಿಲು, ಪ್ರಕೃತಿನಗರ</p>.<p>4. ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ: ಅಗ್ರಹಾರ ಬಡಾವಣೆ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ 2, 3, 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿನಗರ</p>.<p>5. ಜಕ್ಕೂರು: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ಶ್ರೀರಾಂಪುರ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ 1, 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಕ್ಕೂರು, ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಡಾ. ಶಿವರಾಮಕಾರಂತ ನಗರ</p>.<p>6. ಕೆಂಪೇಗೌಡ: ಸುರಭಿ ಲೇಔಟ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಯಲಹಂಕ</p>.<p>7. ಚಿಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ: ಚಿಕ್ಕ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಜ್ಯುಡಿಷಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್</p>.<p>8. ಯಲಹಂಕ ಉಪಗ್ರಹ ಪಟ್ಟಣ: ಮಾತೃ ಲೇಔಟ್, ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್, ಸೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಬಿ, ಎಲ್ಐಜಿ 3ನೇ ಹಂತ</p>.<p>9. ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ: ಸೆಕ್ಟರ್ 3, 5ಎ ಹಂತ, ಅನಂತಪುರ, ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಐಸಾಕ್ ಲೇಔಟ್</p>.<p>10. ಅಟ್ಟೂರು: ಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್, ಎಎಂಎಸ್ ಲೇಔಟ್, ಅಟ್ಟೂರು, ಆದಿತ್ಯನಗರ</p>.<p>11. ತಿಂಡ್ಲು: ತಿಂಡ್ಲು, ರಾಜೀವ್ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೇಔಟ್</p>.<p>12. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ: ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, ಸಹಕಾರನಗರ, ಜಕ್ಕೂರು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಅಮೃತನಗರ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ</p>.<p>13. ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ: ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ, ಜಕ್ಕೂರು ಬಡಾವಣೆ</p>.<p>14. ಥಣಿಸಂದ್ರ: ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ 11– 16ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಚಾರ ನಗರ, ಥಣಿಸಂದ್ರ, ಅಶ್ವತ್ಥ್ನಗರ</p>.<p>15. ಕೆಂಪಾಪುರ: ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ 22ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್, ಕೆಂಪಾಪುರ, ಜೋಗಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಸಾರಾಯಿ ಪಾಳ್ಯ</p>.<p>16. ರಾಜೀವ್ ನಗರ: ಭದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಪಾಪಣ್ಣ ಲೇಔಟ್, ಮಾರುತಿ ನಗರ, ಸರೋವರ ಲೇಔಟ್</p>.<p>17. ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ: ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಟಾಟಾ ನಗರ</p>.<p>18. ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ: ದೊಡ್ಡಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಬಿಇಎಲ್ ಕಾಲೊನಿ</p>.<p>19. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ: ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಎಚ್ಎಂಟಿ ಲೇಔಟ್, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಡಾವಣೆ, ಗುರುದರ್ಶನ ಲೇಔಟ್, ನಂಜಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ</p>.<p>20. ಸಿಂಗಾಪುರ: ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಳ್ಯ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ವಿನಾಯಕ ನಗರ, ವೈಷ್ಣವಿ ಲೇಔಟ್, ನರಸೀಪುರ ಬಡಾವಣೆ</p>.<p>21. ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ: ಕಿರ್ಲೊಸ್ಕರ್ ಲೇಔಟ್, ಕಾನ್ಶಿರಾಂ ನಗರ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ, ಸೆಕ್ಟರ್ 7</p>.<p>22. ಸಿಡೇದಹಳ್ಳಿ: ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಎಂಇಐ ಲೇಔಟ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಎಜಿಬಿ ಲೇಔಟ್</p>.<p>23. ಬಾಗಲಗುಂಟೆ: ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ</p>.<p>24. ನೆಲೆ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜೈನ ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ</p>.<p>25. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ: ಕೊಕೊನಟ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್</p>.<p>26. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ: ಮಾತೃಶ್ರೀ ಲೇಔಟ್, ಶಾಂತಿ ಲೇಔಟ್, ಶಾಂತಿನಗರ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಿಲಯ, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ</p>.<p>27. ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ: ಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್, ಎಐಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಬಾಬಣ್ಣ ಲೇಔಟ್, ರಂಗಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ</p>.<p>28. ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ: ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೊನಿ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್</p>.<p>29. ಜಾಲಹಳ್ಳಿ: ಬಾಹುಬಲಿ ನಗರ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರ</p>.<p>30. ಕುವೆಂಪುನಗರ: ಕುವೆಂಪುನಗರ 1–2 ನೇ ಹಂತ, ಕಮ್ಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ</p>.<p>31. ಎಚ್ ಎಂ ಟಿ: ಎಚ್ಎಂಟಿ ಕಾಲೊನಿ, ಸುಂದರ ನಗರ, ಎಚ್ಎಂಟಿ ವಾಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಗೋಕುಲ</p>.<p>32. ಜೆ.ಪಿ ಪಾರ್ಕ್: ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ನಗರ</p>.<p>33.ಯಶವಂತಪುರ: ಯಶವಂತಪುರ</p>.<p>34. ಬೃಂದಾವನ ನಗರ: ಮತ್ತಿಕೆರೆ</p>.<p>35. ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ: ಎಂಎಲ್ಎ ಲೇಔಟ್, ಲೊಟ್ಟೆಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ಆರ್.ಎಂ.ವಿ. 2ನೇ ಹಂತ- 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್</p>.<p>36. ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ: ಸಂಜಯನಗರ, ಆರ್ಎಂವಿ 2ನೇ ಹಂತ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ</p>.<p>38. ಹೆಬ್ಬಾಳ: ಆನಂದ ನಗರ- ಕಾಲೊನಿ, ಹೆಬ್ಬಾಳ,</p>.<p>39. ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಕನಕನಗರ, ಚೋಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಮರಜ್ಯೋತಿ ನಗರ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಲೇಔಟ್</p>.<p>40. ನಾಗವಾರ: ವೀರಣ್ಣಪಾಳ್ಯ, ಗೋವಿಂದಪುರ</p>.<p>41. ಹೆಣ್ಣೂರು: ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್ ಲೇಔಟ್ 4-5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ನಾಗವಾರ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಲೇಔಟ್ 10ನೇ ಬ್ಲಾಕ್</p>.<p>42. ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್: ಗ್ರೇಸ್ ಟೌನ್, ಹೆಣ್ಣೂರು ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, ಹೆಣ್ಣೂರು</p>.<p>43. ಗೋವಿಂದಪುರ: ರಶದ್ ನಗರ</p>.<p>44. ಶಾಂಪುರ: ಶಾಂಪುರ, ಕಾವೇರಿನಗರ, ಆದರ್ಶ ನಗರ, ಎಲ್.ಆರ್. ಬಂಡೆ, ಚಿನ್ನಣ್ಣ ಲೇಔಟ್</p>.<p>45. ಮನೋರಾಯನಪಾಳ್ಯ: ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾಳ್ಯ, ಭುವನೇಶ್ವರಿನಗರ</p>.<p>46. ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ: ಪೂವಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್, ಮುನಿರಾಮಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲೊನಿ, ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್, ಆರ್.ಟಿ. ನಗರ</p>.<p>47. ಬಾಲಗಂಗಾಧರ: ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್</p>.<p>48. ಗಂಗಾನಗರ: ಗಂಗಾನಗರ, ಎಚ್.ಎಂ.ಟಿ ಲೇಔಟ್, ಆರ್ಬಿಐ ಕಾಲೊನಿ, ನಂಜಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿವಿ ನಗರ</p>.<p>49. ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ: ಜಡ್ಜಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್,ಎಂಎಲ್ಎ ಲೇಔಟ್</p>.<p>50. ಜಯ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ: ಚುಂಚಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಗಾರ್ಡನ್, ಎಸ್.ಜಿ ಪಾಳ್ಯ, ವಿಜಯಶ್ರೀ ಲೇಔಟ್, ಮೋತಿನಗರ, ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್</p>.<p>51. ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ: ಮೋದಿ ಗಾರ್ಡನ್</p>.<p>52. ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ: ದಿಣ್ಣೂರು, ಮುನಿರಂಗಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾವಲ್ ಬೈರಸಂದ್ರ</p>.<p>53. ಸಮಾಧಾನ ನಗರ: ಹಿದಾಯತ್ ನಗರ</p>.<p>54. ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ: ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಡುಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ</p>.<p>55. ಲಿಂಗರಾಜಪುರ; ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಸಿ ಲೇಔಟ್, ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕರಿಯಣ್ಣನಪಾಳ್ಯ</p>.<p>56. ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ: ಎಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್ 2-3 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ</p>.<p>57. ಕಲ್ಯಾಣನಗರ: ಕಲ್ಯಾಣನಗರ</p>.<p>58. ಬಾಣಸವಾಡಿ: ಎಚ್.ಆರ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವಿಜಯಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲೊನಿ, ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಒ.ಎಂ.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್</p>.<p>59. ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ: ಜೈಜವಾನ್ ನಗರ, ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿಪಾಳ್ಯ</p>.<p>60. ಎಚ್ಆರ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್: ಅರವಿಂದ ನಗರ, ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಕೆಎಫ್ಎಸ್ಸಿ ಲೇಔಟ್</p>.<p>61. ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಎಂ.ಎಸ್. ನಗರ, ಮುನಿಕಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ 8ನೇಬ್ಲಾಕ್</p>.<p>62. ಜೀವನಹಳ್ಳಿ; ನಾಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ, ಎನ್. ತ್ಯಾಗರಾಜು ಲೇಔಟ್, ಜೀವನಹಳ್ಳಿ, ಹೀರಾಚಂದ್ ಲೇಔಟ್, ಸತ್ಯನಗರ, ಎಂ.ಎಸ್.ಒ ಕಾಲೊನಿ, ಐಟಿಸಿ ಕಾಲೊನಿ</p>.<p>63. ಮಾರುತಿಸೇವಾ ನಗರ: ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಟೌನ್, ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್, ಡಿಕೋಸ್ಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ, ಮಾರುತಿ ಸೇವಾ ನಗರ, ಕುಕ್ ಟೌನ್, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ</p>.<p>64. ಸಗಾಯಪುರ: ಸಗಾಯಪುರ, ಹೊಸ ಬಾಗಲೂರು ಬಡಾವಣೆ, ರಿಚರ್ಡ್ಸ್ ಟೌನ್</p>.<p>65. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೊನಿ: ಪೋಸ್ಟಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಾಲೊನಿ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್</p>.<p>66. ಶಕ್ತಿ ನಗರ: 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ</p>.<p>67. ಅರುಣಾ ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ: ಮುನೀಶ್ವರ ನಗರ, ಸಯೀದ್ ನಗರ, ಎಚ್.ಬಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್ 5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್</p>.<p>68. ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ: ಪೆರಿಯಾರ್ ನಗರ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೊನಿ</p>.<p>69. ಕುಶಾಲನಗರ: ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ 1-2ನೇ ಹಂತ</p>.<p>70. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನಗರ: ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ</p>.<p>71. ಎಸ್.ಕೆ. ಗಾರ್ಡನ್: ಪಾಟರಿ ಟೌನ್, ಐಟಿಐ ಲೇಔಟ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಗಾರ್ಡನ್</p>.<p>72. ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ: ಸಿಂಧಿ ಕಾಲೊನಿ, ಲಾಜರ್ ಲೇಔಟ್, ಕ್ಲೀವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>