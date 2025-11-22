ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಗಲು ದರೋಡೆ: ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್, ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಧಾರರು;8 ಮಂದಿ ವಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಅಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ 
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದವರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
