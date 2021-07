ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ 45 ರೌಡಿ ಶೀಟರ್‌ಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗ, ಸೈಕಲ್ ರವಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಸುನೀಲ, ಜಿ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್, ಸಹಚರರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಹಣ, ಡ್ರ್ಯಾಗರ್, ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru Central Crime Branch (CCB) is conducting raids at houses of active & notorious rowdies Wilson Garden Naga, Cycle Ravi, Silent Sunil, J B Narayan, & their associates. A total of 45 houses are being searched. Draggers was found in one of the house: CCB#Karnataka pic.twitter.com/D4e6cg3CqF

— ANI (@ANI) July 23, 2021