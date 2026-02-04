ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಎರಡು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿವಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ: ಶುಲ್ಕ ದುಬಾರಿಯಾಗುವ ಆತಂಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:22 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:22 IST
ಈಗಿರುವ ಶುಲ್ಕವೇ ಇದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಸಾಧಕ–ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧ.
– ಪ್ರೊ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು
