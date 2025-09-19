ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p><strong>ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ</strong>: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಅನು ಸಿವರಾಮನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಭ್ರಮ ಸಭಾಂಗಣ, ಸುಧಾರಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಾ.ಎಂ.ಎಚ್. ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ವಿಶ್ವ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಸ್ಮೃತಿ–ಮೆಮರಿ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಡ್ರೈವ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ</strong>: ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ಆಟಗಳು, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಆಯೋಜನೆ: ನೈಟಿಂಗೇಲ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪಾರ್ಕ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ </p>.<p>‘<strong>ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ನೆಲೆಗಳು’ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ</strong>: ಸಂತೋಷ್ ಹಾನಗಲ್, ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಸರವಣನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ.ಆನಂದ್, ಆಯೋಜನೆ: ಗಾಂಧಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಸ್ಥಳ: ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 </p>.<p><strong>76ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಗಿರಿರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಕೆ. ಸುಧಾಕರ್, ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ, ಪದ್ಮಿನಿ ಸಿಂಗ್ಲಾ, ಆಯೋಜನೆ: ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ: ಡಾ.ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p>.<p><strong>ಬಿಎಎಸ್ಎಲ್ಪಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಚಾಲನೆ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಂ. ಪುಷ್ಪವತಿ, ಬಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ವಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಅಗ್ರಹಾರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p><strong>ಸಮುದಾಯ ಸಂಪರ್ಕ</strong>: ಸಂವಾದ: ಡಾ. ಪ್ರಭಾ ಎಸ್. ಚಂದ್ರ, ಆಯೋಜನೆ: ನಿಮ್ಹಾನ್ಸ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದ್ಯಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p>.<p><strong>ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಇ ತರಗತಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ</strong>: ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎಸ್. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಜೆಪಿಎನ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30</p>.<p><strong>ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ</strong>: ತಿಂಗಳ ಅತಿಥಿ: ಪ್ರೊ. ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ನಯನ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3</p>.<p><strong>‘ಸುರಂಗದಾಚೆ: ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಹುಡುಕಾಟ’ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ</strong>: ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ಬೋರ್ಡ್ವರೆಗಿನ ಜೋಡಿ ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಶಹೀನ್ ಶಶಾ, ಅಶೀಷ್ ವರ್ಮಾ, ಆಯೋಜನೆ: ಫ್ರೈಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಥಳ: ಆಶೀರ್ವಾದ್ (ಲಾಯೊಲಾ ಸಭಾಂಗಣ), ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 4</p>.<p><strong>ವೀಲ್ಚೇರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ</strong>: ಅತಿಥಿಗಳು: ಪ್ರಣವ್ ಮೊಹಂತಿ, ಎಂ.ಕೆ. ಶ್ರೀಧರ್, ಸುನಿಲ್ ಯಜಮಾನ್, ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ್ ವಿಲ್ಚೇರ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಸಂಜೆ 4.30</p>.<p>‘<strong>ಅರಿವಾಮೆ’ ಕೊಡವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಭ್ರಮ</strong>: ಆಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ: ಇಂಡಿಯನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸಂಜೆ 5</p>.<p><strong>ಪೂರ್ಣಾ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ‘ನರ್ತನ ಯೋಗ’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ</strong>: ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು: ನಾಗೇಶ್ ವಿ. ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ, ಕೆ. ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಉಷಾ ದಾತಾರ್, ಸನ್ಮಾನ: ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಕಾಮತ್, ಆಯೋಜನೆ: ಕಲಾಸಂಕುಲ, ಸ್ಥಳ: ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಭಾಂಗಣ, ಜಯನಗರ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>‘<strong>ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ’ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ರಕ್ಷಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ತಂಡ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಕೇದಾರ್ ಸಿ.ಎಸ್., ವಿ.ಆರ್. ರಮೇಶ್, ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ತಿರುಮೂರ್ತಿ, ಆಯೋಜನೆ: ನಟನಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಮೆಡೈ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಕೋರಮಂಗಲ, ಸಂಜೆ 6 </p>.<p><strong>ಯಕ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ</strong>: ಹೊಸ್ತೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾಗವತ ವಿರಚಿತ ‘ರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ’, ‘ಕಾಲಯವನ’, ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿರಚಿತ ‘ಗಿರಿ ಪೂಜೆ’, ದೇವಿದಾಸ ವಿರಚಿತ ‘ಚಿತ್ರಸೇನ’ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅತಿಥಿ ಕಲಾವಿದರು: ಕೃಷ್ಣಯಾಜಿ ಬಳ್ಕೂರು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಂಡದಕುಳಿ, ಜಬ್ಬಾರ್ ಸಮೋ, ಆಯೋಜನೆ: ರೀಗಲ್ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ರವಿಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p><strong>ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ</strong>: ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಆಯೋಜನೆ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಯುವ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಸ್ಥಳ: ರಾಮಮಂದಿರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಂಜೆ 6.30</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>