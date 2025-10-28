ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ವಿದೇಶದಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ: ₹49 ಕೋಟಿ ವರ್ಗ, ಬಂಧನ

656 ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹49 ಕೋಟಿ ವರ್ಗ, ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ರಶೀದ್ ಅತ್ತಾರ್‌ 
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ರಶೀದ್ ಅತ್ತಾರ್‌ 
ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಸೀಮಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು   
ಆರೋಪಿಗಳು ಹಣ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌ ಸೀಮಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು   
bengaluruFraud caseCyber attack

