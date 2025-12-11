ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು | ಕಿದ್ವಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ

ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರ ವಾಹನಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಮೂರು ಮಹಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:17 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಬಿಎ ಜತೆಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಡಾ.ಟಿ. ನವೀನ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
bengaluruKIDWAI HOSPITAL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT