ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ವಂಚನೆ ಜಾಲ: ಪರರ ಸ್ವತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಮಾಲೀಕರ ಸೃಷ್ಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ವಂಚನೆ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruCrime

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT