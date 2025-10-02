ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ: ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮಹಿಳೆಯು ‘ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯು, ‘ನೀನೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾ? ಚಲ್ ನಿಕಲ್’ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಮುಂದುವರಿದು, ‘ಔರತ್ ಹೈ ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಿ?’ (ನೀನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಡೆಯವಳೇ?)’ ಎಂದು ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಗ್ವಾದವೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾರಕ್ಕೇರಿದೆ.</p><p>ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾಷಾ ವಿವಾದವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>