ಬೆಂಗಳೂರು | 120 ಮೊಬೈಲ್‌ ಜಪ್ತಿ: ನಾಲ್ವರ ಸೆರೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಕದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಗಳಾದ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯದ ಪರ್ವೇಜ್ ಖಾನ್ (29), ಜುಬೇರ್ ಉದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಕದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ (30), ಅಮ್ಜದ್ ಪಾಷಾ (34) ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಬಂಧಿತರಿಂದ ₹18 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 120 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ದೂರುದಾರರು ವಿನಾಯಕ ಸ್ಟಡಿ ಸೆಂಟರ್ವೊಂದರಿಂದ ರೂಂಗೆ ತಲುಪಲು ಪಿ.ಎಫ್ ಲೇಔಟ್ನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಗೋರಿಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="Subhead">ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆ: ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿ ಇಸ್ರಾರ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯಿಂದ ₹34 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ₹70 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ 17 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಕೆ.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ, ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಜ್ಯೂವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>