ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತ: ಅಧ್ವಾನಗೊಂಡ ರಸ್ತೆ, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ

ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 1 ಕಿ.ಮೀ ಸಂಚರಿಸಲು 20 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು
ಖಲೀಲ ಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:59 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:59 IST
ಗುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌
ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಅಗೆದಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವುದು 
ನೌಶಾದ್ 
ಪ್ರಭಾಕರ್
ರಾಜು
road work

