ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕನಸಿನ ಮಾತು

ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಎನ್‌ಜಿಇಎಫ್‌ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಟ್ಟಣೆ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ

ಹಳೆ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ

ಎನ್‌ಜಿಇಎಫ್‌ನಿಂದ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ವರೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. 4ಕಿ.ಮೀ. ಚಲಿಸಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ನಿತ್ಯ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡಬೇಕು.
-ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಬೈಕ್‌ ಸವಾರ
ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ಯು–ಟರ್ನ್‌ ಪಡೆದು ಎನ್‌ಜಿಇಎಫ್‌ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎನ್‌ಜಿಇಎಫ್‌ ಬಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಡರ್‌ಪಾಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಂಡು, ಆಟೊ ಚಾಲಕ
-ಪಾಂಡು, ಆಟೊ ಚಾಲಕ
