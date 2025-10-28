ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ: ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಸ್ಯಾಂಕಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಂಟಕ

ಪಥದ ಅಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಬದಲಾವಣೆ: ಡಿಪಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ‍ರ‍್ಯಾಂಪ್‌, ಕೆರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SiddaramaiahDK ShivakumarbengalurulakeEnvironmentHebbalroad constructionTunnel

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT