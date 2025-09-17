45 ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಭಾಗ್ಯ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೀಪಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 45 ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ 17ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸೇಲಂಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ (ಎಸ್ಒಬಿ) ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. 45 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಪಿ. ಸತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. </p><p>‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೂ 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಧರನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಜಲಪಾತಗಳು ಹಾಗೂ ತಾರಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>