ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ ಹೂಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ₹12.50 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

ಕೊನೇ ದಿನ 1.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:35 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:35 IST
bengaluruFlower showCubbonpark

