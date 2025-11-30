ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ‘ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ’: ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹ

ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ₹300ರವರೆಗೆ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಲೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ.
– ಆಶೀಶ್ ವರ್ಮಾ, ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಐಎಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸಂಚಾಲಕ
ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ 87ರಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಶೇ 79ರಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ಕೊರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲಕ್ಕೂ ಕೊಡಲಿಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಲಿದೆ.
– ಟಿ.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐಐಎಸ್ಸಿ
ದೇಶ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬದಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
– ಸಿ.ಪಿ. ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎನ್ಐಎಎಸ್
ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬೈ ಕೋಲ್ಕತ್ತದಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಹೂಡುವ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು.
– ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀಹರಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನಾ ತಜ್ಞ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೇವರೇ ಬಂದರೂ ಸರಿಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ದೇವರೇ ಬಂದು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.