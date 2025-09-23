ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ 'ಡಬಲ್‌ ದಿ ಬಸ್‌' ಅಭಿಯಾನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಜನರು ಸಂಚರಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಡಬಲ್ ದಿ ಬಸ್ ಎನ್ನುವ ಮೂರು ದಿನದ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಸೋಮವಾರ ʻವಿಶ್ವ ಕಾರು ಮುಕ್ತ ದಿನʼವೂ ಹೌದು. ಈ ದಿನವೇ ಶುರುವಾದ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಸಮಾನತೆ, ಹವಾಮಾನ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಗರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಗರದ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಲವಾಯು ವಿಹಾರ ಮತ್ತು ಅಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಡಬಲ್ ದಿ ಬಸ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. </p>.<p>'ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 42 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ, ಪರಿಸರ-ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್ ಸಮುದಾಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಚಿನ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 60 ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನದಂಡದಂತೆ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಸ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 12ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ.</p>.<p>2031ರ ಒಳಗೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಡಬಲ್ ದಿ ಬಸ್ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ನೀವೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ಜತೆಗೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು <a href="https://doublethebus.in/">https://doublethebus.in/</a> ಬಳಸಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>