ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
₹7.7 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಪ್ತಿ: ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸೇರಿ 19 ಮಂದಿ ಸೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
ಪೊಬೀನಾ 
ಪೊಬೀನಾ 
ಬಿಹನಿ ಕ್ಲಾವರಿ
ಬಿಹನಿ ಕ್ಲಾವರಿ
ರಿಚರ್ಡ್‌ 
ರಿಚರ್ಡ್‌ 
ಮೆರ್ಸಿ 
ಮೆರ್ಸಿ 
BangaloreCrime News

