ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ದಂಧೆ: ವಿದೇಶಿ ಪೆಡ್ಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣು

ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ನೆಲೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಕೆ.ಎಸ್ ಸುನಿಲ್
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ದಂಧೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.
–ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್‌ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
bengaluruCrime NewsDrugs mafiaDrugsDrugs Transport

