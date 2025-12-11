ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಎಲಿವೇಟೆಟ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಯುಎಚ್‌ಪಿಎಫ್‌ಆರ್‌ಸಿ

ಬಿ–ಸ್ಮೈಲ್‌: 13 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ/ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮ್ಮತಿ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:58 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT