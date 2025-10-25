ಬೆಂಗಳೂರು | ಗೋವರ್ಧನ್‌ ಉತ್ಸವ: ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದೀಪಾವಳಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ‘ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ದಿಸ್ ಗೋವರ್ಧನ್ ಉತ್ಸವ’ದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p><p>‘ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಜ, ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಗೋವರ್ಧನ ಲೀಲಾ – ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ಪರಿಸರ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ’ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೋವರ್ಧನ ದರ್ಶನ, ಹೂವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗೋ ಪೂಜೆ, ಘೃತದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಕ್ತಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>