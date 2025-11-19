ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ: ‘ಗ್ರೇಟರ್’ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿ

ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:05 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:05 IST
ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಯಾರ ಜೇಬಿಗೆ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಬೇಕು
- ಆರ್‌. ಅಶೋಕ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
Waste ManagementGreater Bengaluru

