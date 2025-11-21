ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಗ್ರೇಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಬದಲು; ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಣೆ

ಮಂಗಲ್‌ ಪಾಂಡೆ, ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ, ಸುಭಾಷ್‌ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್‌, ಅನಿಬೆಸೆಂಟ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ಹೆಸರು ಬದಲು
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:30 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BBMPbengaluruGreater Bengaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT