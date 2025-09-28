ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಇಂದಿರಾ: ಲೇಖಕ ಪೀಟರ್‌ ರೋನಾಲ್ಡ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruIndira GandhiWriter

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT