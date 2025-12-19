ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Jakkur Aerodrome: ‘ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್‌ ಕ್ಲಬ್‌’ಗೆ ಮರುಜೀವ!

‘ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಏರೋಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ ಸೊಸೈಟಿ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 2018ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ, 2021ರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್‌
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಐಎಎಸ್‌–ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಬ್‌ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ– ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ |ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮರುಚಾಲನೆ
