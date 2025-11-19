ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
GBA ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸುವವರಿಗೆ ದಂಡ: ಮಹೇಶ್ವರ್‌ ರಾವ್

ಪಣತ್ತೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:24 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:24 IST
